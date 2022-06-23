الأولى
الحبس لمدير “روح فاس”
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ملف اختلالات مؤسسة «روح فاس»، بعد أسبوع من اختتام مهرجانها للموسيقى العالمية العريقة في دورته 26، وبعد إنهاء مرافعات دفاع المتهمين فيه. وأصدرت الغرفة حكمها في الملف، بعد 16 شهرا من إدراجه أمامها، بقرار من قاضي التحقيق، وحكمتأكمل القراءة »
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