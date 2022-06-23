الأولى
لاعبون يهربون للسعودية “فابور”
وكلاء يستغلون الوضع لتهجيرهم نحو فرق مغمورة بأثمنة بخسة كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود تحركات مكثفة، مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، لتهجير لاعبين إلى أندية بأقسام سفلى بالسعودية. وحسب هذه المعطيات، فإن وكلاء يستغلون الأزمات المالية التي تعانيها الأندية الوطنية وعجزها عن صرف مستحقات لاعبيها وتلبية متطلباتهم للتغرير بهم،أكمل القراءة »
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