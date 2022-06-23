الأولى
اعتقال شرطيين بسبب مخبر
تسبب مخبر في إيداع مفتشي شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أسر لهما بأن منافسه بسوق للهواتف، بحوزته هاتف مسروق، قبل أن تتحول الأبحاث ضدهما، وشمل الإيقاف حتى صاحب الإخبارية المشكوك في صحتها. وأفاد مصدر “الصباح” أن رجلي الأمنأكمل القراءة »
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