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اعتقال شرطيين بسبب مخبر

منذ دقيقة واحدة
تسبب مخبر في إيداع مفتشي شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أسر لهما بأن منافسه بسوق للهواتف، بحوزته هاتف مسروق، قبل أن تتحول الأبحاث ضدهما، وشمل الإيقاف حتى صاحب الإخبارية المشكوك في صحتها. وأفاد مصدر “الصباح” أن رجلي الأمنأكمل القراءة »


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