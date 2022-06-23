الأولى
وظائف وهمية لقرصنة حسابات بنكية
نصب فخاخ برسائل نصية تعد الضحايا براتب شهري يصل إلى 30 ألف درهم توصل عدد كبير من زبناء شركات الاتصالات برسائل نصية تنصب فخاخا لقرصنة تطبيقات البنوك، بعد استدراجهم بوعدهم بالحصول على فرص شغل براتب شهري مغر يصل إلى 30 ألف درهم. وحسب خبير في المعلوميات، فإن بعض زبناء شركاتأكمل القراءة »
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