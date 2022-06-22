مجتمع
تشجيع الرضاعة الطبيعية بالحسيمة
استفادت 188 امرأة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة من أيام للتوعية والتحسيس حول الرضاعة الطبيعية، نظمتها لفائدتهن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وهمت العملية، المنظمة أخيرا تحت شعار ” الرضاعة الطبيعية .. استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر”، بشراكة معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا