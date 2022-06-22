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مجتمع

تشجيع الرضاعة الطبيعية بالحسيمة

منذ 22 ثانية
استفادت 188 امرأة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة من أيام للتوعية والتحسيس حول الرضاعة الطبيعية، نظمتها لفائدتهن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وهمت العملية، المنظمة أخيرا تحت شعار ” الرضاعة الطبيعية .. استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر”، بشراكة معأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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