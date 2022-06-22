مجتمع
جمعية آباء تفند ادعاءات أم تلميذة حاولت الانتحار
نفت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية المغرب العربي الإعدادية، بسلا الجديدة، ما وصفته ب ” ادعاءات زائفة، أدلت بها أم تلميذة حاولت الانتحار داخل المؤسسة، بالإلقاء بنفسها من أحد طوابق المؤسسة، ما أدى إلى نقلها إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا “. وقالت الجمعية، في بيان توصلت به “الصباح”، إنهاأكمل القراءة »
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