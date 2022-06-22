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أسواق

ودائع الزبناء المورد الرئيسي للبنوك

منذ 6 دقائق
يعاد استثمارها في عمليات يربح منها البنك دون استفادة الزبون من رأسمال يساهم فيه تشكل ودائع الزبناء موردا رئيسيا لمختلف البنوك ومداخيلها المتنوعة. ويبقون الأكثر تضررا في علاقتهم بها، لأنهم لا يستفيدون من أرباح استثمارها وحجم مصاريف حساباتهم إن الشهرية أو الدورية أو السنوية، وتلك المرتبطة بالاستفادة من البطاقة البنكيةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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