مجتمع
اللجوء إلى إسبانيا يغري مغاربة
أفادت أرقام رسمية صادرة عن اللجنة الإسبانية للاجئين عن أرقام جديدة، متعلقة بالهجرة واللجوء إلى الأراضي الإسبانية، سواء تعلق الأمر بسبتة ومليلية المحتلتين أو جزر الكناري، والتي بينت تضاعف عدد المغاربة طالبي اللجوء الإنساني. وأصبح طلب اللجوء لأسباب إنسانية أو دينية أو جندرية موضة في الأشهر الأخيرة، في وقت أصبحأكمل القراءة »
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