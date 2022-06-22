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الصباح الفني

الستاتي يهدد باللجوء إلى القضاء

منذ 5 دقائق
هدد الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي باللجوء إلى القضاء بسبب الترويج لخبر وفاته عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الخوف في صفوف أفراد عائلته وجمهوره. ووصف الستاتي سلوك الشخص، الذي يقف وراء شائعة وفاته ب”الصبياني” و”الطائش”، كما قال إن هاتفه لمأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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