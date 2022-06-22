مجتمع
مضخات أمريكية لآبار مدن العطش
يسارع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الزمن من أجل مطابقة المياه، البديلة عن مياه السدود المنتجة بواسطة الآبار والأثقاب، مع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا من خلال المواصفات المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان المنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة، وذلك باستعمال مضخات أمريكية ومصفات تم استقدامها على وجه السرعةأكمل القراءة »
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