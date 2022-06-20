مجتمع
قناديـل البحـر تزحـف علـى سواحـل الشمـال
تخيف مرتادي شواطئ تطوان والحسيمة والناظور تشهد شواطئ وسواحل الحسيمة والدريوش والناظور وتطوان، انتشارا مكثفا لقناديل البحر، بشكل أثار اهتمامات المواطنين. وباتت هذه الكائنات الرخوية تجوب الشواطئ سالفة الذكر، تحملها التيارات البحرية، على شكل كتل كبيرة، مختلفة الأشكال والأحجام، كما أن لونها الذي يميل للبني جعلها تثير انتباه المصطافين الذينأكمل القراءة »
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