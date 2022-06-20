fbpx
مجتمع

قناديـل البحـر تزحـف علـى سواحـل الشمـال

منذ 6 دقائق
تخيف مرتادي شواطئ تطوان والحسيمة والناظور تشهد شواطئ وسواحل الحسيمة والدريوش والناظور وتطوان، انتشارا مكثفا لقناديل البحر، بشكل أثار اهتمامات المواطنين. وباتت هذه الكائنات الرخوية تجوب الشواطئ سالفة الذكر، تحملها التيارات البحرية، على شكل كتل كبيرة، مختلفة الأشكال والأحجام، كما أن لونها الذي يميل للبني جعلها تثير انتباه المصطافين الذينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة