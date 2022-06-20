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الصباح الفني

“طوطو ” ومالوما في مراكش

منذ 3 دقائق
أعلن منظمو حفل الفنان العالمي مالوما، بمراكش، تفاصيل أخرى تخص السهرة والتي من المنتظر أن تنظم فاتح يوليوز المقبل بالملعب الكبير بمراكش. وقال المنظمون إن الفقرة الأولى من الحفل ستكون من توقيع الفنان المغربي طه فحصي، الشهير بلقب “الغراندي طوطو”، وهو ما شكل مفاجأة لجمهوره. وأوضح المنظمون أن “طوطو” سيعتليأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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