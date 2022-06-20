حوادث
قتل شقيقه ودفنه وسط منزله بمراكش
انبعاث روائح فضح مكان الجثة وخلافات حول المال وراء الجريمة شهد درب الحمام بحي باب أيلان بالمدينة العتيقة لمراكش، مساء أول أمس (السبت)، اكتشاف واقعة إجرامية على شاكلة أفلام الرعب، تمثلت في تصفية مهاجر مغربي على يد جان لم يكن سوى شقيقه ودفنه وسط منزله قبل 15 يوما. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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