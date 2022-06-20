fbpx
حوادث

قتل شقيقه ودفنه وسط منزله بمراكش

منذ 5 دقائق
انبعاث روائح فضح مكان الجثة وخلافات حول المال وراء الجريمة شهد درب الحمام بحي باب أيلان بالمدينة العتيقة لمراكش، مساء أول أمس (السبت)، اكتشاف واقعة إجرامية على شاكلة أفلام الرعب، تمثلت في تصفية مهاجر مغربي على يد جان لم يكن سوى شقيقه ودفنه وسط منزله قبل 15 يوما. وحسب مصادرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة