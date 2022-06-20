حوادث
الرصاص لإيقاف جانح بمكناس
اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مكناس، زوال الجمعة الماضي، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل إنذاري، لإيقاف جانح يبلغ 25 سنة، كان في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن سيف. وقام المشتبه فيه رفقة شخص آخر، بإحداث الضوضاء وفوضى عارمة بحي المنصورأكمل القراءة »
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