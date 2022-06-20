الصباح السياسي
وزراء خارج المساءلة
تفسيرات على هوى المصالح الخاصة وصفقات بين شركات نافذين وجماعات تثير الشبهات يصعب على وزير في الحكومة، أن يوقف أنشطة مقاولته، لأنه حتما سيخرج من الحكومة خاوي الوفاض، قد يكون خسر أنشطته وفقد موقعه في السوق، وتعرض في آن واحد، لوابل من السب والشتم من قبل المعارضة والمواطنين. وجرت العادةأكمل القراءة »
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