مجتمع
وكالات وطنية لتدبير مخزون الطاقة والغذاء والصحة
اقترح عدد من أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، ثلاثة مقترحات قوانين، أحيلت على مكتب مجلس النواب، قبل أسبوع، وترمي إلى إحداث ثلاث وكالات وطنية لتدبير مخزون المملكة، من المواد الأساسية، التي أصبحت تطرح أزمة لعدد من الدول. وجاء في المذكرة التقديمية، لمقترح القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتنظيم وحمايةأكمل القراءة »
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