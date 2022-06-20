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الصباح السياسي

تضارب المصالح… المنع المرفوض

منذ 50 ثانية
R√©union du ministre de l‚ÄôInt√©rieur, M. Abdelouafi Laftit avec les chefs de partis politiques non repr√©sent√©s au parlement
صعوبة فرض دورية الداخلية في مواجهة مطالب حقوقية وواقع عنيد و تشريع ضعيف أصبح الحديث عن ” تضارب المصالح” موضة سياسية جديدة، يتراشق من خلالها الفاعلون السياسيون بكلمات ثقيلة من قبيل استغلال النفوذ، وتبادل المنافع، وتحقيق المآرب الخاصة على حساب المصالح العليا للمجالس الترابية، أو الحكومة، أو المؤسسات العمومية، بسببأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية


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