الصباح السياسي
تضارب المصالح… المنع المرفوض
صعوبة فرض دورية الداخلية في مواجهة مطالب حقوقية وواقع عنيد و تشريع ضعيف أصبح الحديث عن ” تضارب المصالح” موضة سياسية جديدة، يتراشق من خلالها الفاعلون السياسيون بكلمات ثقيلة من قبيل استغلال النفوذ، وتبادل المنافع، وتحقيق المآرب الخاصة على حساب المصالح العليا للمجالس الترابية، أو الحكومة، أو المؤسسات العمومية، بسببأكمل القراءة »
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