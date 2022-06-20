حوادث
اعتداء يورط قائدا و”مخازنية”
عرضوا تاجرا بسوق للجملة للتعنيف والاحتجاز والنيابة العامة أمرت بالتحقيق في القضية أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، عناصر الضابطة القضائية بفتح تحقيق في قضية، تتعلق باتهامات موجهة لقائد سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا وعنصرين للقوات مساعدة، باحتجاز تاجر داخل المخفر وممارسة العنف عليه، لكشف ملابسات القضية وتحديد ظروفهاأكمل القراءة »
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