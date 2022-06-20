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حوادث

نزاع حول أرض ينتهي بقتل

منذ 13 دقيقة
الجاني تبادل مع الضحية لكمات قبل تصفيته بواسطة بندقية بسيدي بنور تلقى المركز القضائي للدرك بسيدي بنور، إشعارا بضرورة التنقل، عشية الأربعاء الماضي، إلى دوار العبابسة الشعاب التابع ترابيا لجماعة بني تسيريس، لمعاينة جثة رب أسرة (40 سنة)، لقي حتفه على التو بمسرح الجريمة، على يد جاره البالغ من العمرأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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