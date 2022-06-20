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مجتمع

دعوات إلى الحماية المدنية والجنائية للماء

منذ 6 دقائق
نظم، أخيرا، بقاعة الندوات التابعة للكلية متعددة التخصصات بالناظور، لقاء علميا في موضوع “قوانين الماء بالمغرب، أية راهنية”؟ بشراكة مع الكلية وبمساهمة مركز الرواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفريق البحث في قانون قضاء وعقود الأعمال بالكلية، إضافة إلى جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل. وشرح العارضون المشاركون هذه القوانين من كلأكمل القراءة »


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