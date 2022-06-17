حوادث
جريمة قتل جديدة بآسفي
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بعدما تم العثور عليه جثة، قرب محطة للوقود بطريق سبت جزولة بآسفي.وانتقلت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة (الجريفات)ـ بمعية عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية إلى مسرح الحادث، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة، قبل نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات،أكمل القراءة »
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