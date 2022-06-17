حوادث
تبرئة متهم بتزوير “شينغن”
برأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الثلاثاء الماضي، تاجرا عمره 53 سنة، من تهم «المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب». واستمعت إلى المتهم المعتقل بسجن بوركايز، وله سوابق في الهجرة السرية،أكمل القراءة »
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