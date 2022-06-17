حوادث
صعقة كهربائية تقتل شابا بالدريوش
=لقي شخص مصرعه، زوال الثلاثاء الماضي، جراء إصابته بصعقة كهربائية داخل كشك بشاطئ “الحرش” بإقليم الدريوش. وذكر مصدر مطلع أن الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، المتحدر من إمزورن بإقليم الحسيمة، لقي حتفه على الفور بسبب صعقه كهربائية تعرض لها، بعدما كان يقوم بعملية إصلاح وصيانة داخل الكشك الذي كانأكمل القراءة »
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