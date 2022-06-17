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حوادث

أسلحة ورصاص وعملة بميناء طنجة

منذ 5 دقائق
أحبطت العناصر الجمركية المكلفة بمراقبة المسافرين بالمحطة البحرية بميناء طنجة المتوسط، في عمليات متفرقة نفذتها خلال الأيام الأخيرة، محاولة إدخال مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة إلى التراب المغربي، دون التصريح بها وخضوعها للإجراءات ومساطر العبور عبر المنطقة الجمركية، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 133 ألفا و800 أورو، وضبطتها على متنأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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