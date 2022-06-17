حوادث
أسلحة ورصاص وعملة بميناء طنجة
أحبطت العناصر الجمركية المكلفة بمراقبة المسافرين بالمحطة البحرية بميناء طنجة المتوسط، في عمليات متفرقة نفذتها خلال الأيام الأخيرة، محاولة إدخال مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة إلى التراب المغربي، دون التصريح بها وخضوعها للإجراءات ومساطر العبور عبر المنطقة الجمركية، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 133 ألفا و800 أورو، وضبطتها على متنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا