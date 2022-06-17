حوادث
النصب على شركاء في ملايير
شكاية لمساهمين إلى قاضي التحقيق فضحت السطو على شركتهم وعلامتها التجارية فضحت خبرة خضعت لها مالية شركة رائدة في بيع المنتوجات الغذائية، تعرضت للإفلاس، عملية نصب محكمة راح ضحيتها مساهمون، بعد أن عمد مسيرها إلى تأسيس شركة باسمه، استغلها في قرصنة علامتها التجارية وباع جميع منتوجاتها واحتفظ لنفسه بأرباح تقدرأكمل القراءة »
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