مجتمع
وقفة احتجاجية لجبهة “سامير”
أصبحت أسعار المحروقات حديث جل المغاربة، خاصة بعد تجاوزها سقف 18 درهما، وتطبيق زيادات إضافية كل أسبوع، ما أصبح ينذر بأزمة حقيقية، إذا لم تتراجع الأسعار على المستوى الدولي، أو تدخل الحكومة لإلغاء بعض الضرائب، أو دعم المستهلكين عند الشراء. وقررت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة مصفاة “سامير”، الخروج للاحتجاج،أكمل القراءة »
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