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التأديبات تزعج القضاة
متوجسون من متابعات بسبب أخطاء بسيطة أو غير متعمدة خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الثلاثاء الماضي، للبت في عدد من الملفات التأديبية، التي أنهى فيها المقررون التقارير، وأحالوها على المجلس، وتقرر إثرها إجراء المتابعة. وأفادت مصادر “الصباح”، أن طريقة تدبير ملفات التأديب، تقلق القضاة، خاصة في شأنأكمل القراءة »
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