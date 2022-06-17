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مجتمع

الأدوية تثير جدلا بين الجماعات والصيادلة

منذ دقيقتين
مطالب باحترام القانون على مستوى توزيع الدواء وتخزينه اندلعت حرب تصريحات بين الصيادلة، وبعض السياسيين الذين يدبرون شؤون بعض الجماعات المحلية، والسبب خرق الجماعات القوانين المتعلقة بصرف وتوزيع وتخزين الأدوية، خاصة أن القانون 17.04 حسم في الجهات المخول لها القيام بتلك الأدوار، غير أن السياسيين بدورهم لا يريدون التفريط فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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