حوار
سنسقط التنظيم القضائي دستوريا
عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب قال إن القضاة المعنيين بالتسيير الإداري لم يتوصلوا بتعويضاتهم قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن النادي سيعمل على الحرص على تفعيل آلية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، ورصد كل ما قد يعتبر تدخلا أو تأثيرا خارجيا في قراراتها، واتخاذ ماأكمل القراءة »
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