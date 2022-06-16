وطنية
بنيوب: الأمن لم ينجر لاستفزازات الخصوم
المنظمات الحقوقية الدولية التي تشتغل بأمر من الأعداء تعد طرفا في النزاع استغرب شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، للكيفية التي تتعامل بها قوات الأمن لضبط النفس، في مواجهة الاستفزازات التي يحضر لها خصوم الوحدة الترابية، بتوجيهات من الخارج، في الأقاليم الجنوبية. وقال بنيوب، في معرض جوابه عن أسئلة «الصباح»،أكمل القراءة »
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