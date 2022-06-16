اذاعة وتلفزيون
“ديب وهيرد” على “شاهد Vip”
أعلنت منصة “شاهد Vip” عن عرض فيلم وثائقي عن قضية نجمي هوليوود جوني ديب وآمبر هيرد، التي تصدرت المشهد العالمي في الأيام الماضية، خاصة بعد وصول أزمتهما إلى المحاكم وتبادل الاتهامات بينهما. ويتناول الفيلم تفاصيل الأزمة بين جوني وآمبر وبداية الخلافات بينهما وكواليس المحكمة، ويحتوي على مقاطع مسجلة تعرض لأولأكمل القراءة »
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