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9 فائزين بالجائزة الوطنية للقراءة
عرفت مشاركة 12 ألف قارئ من مختلف المدن توج تسعة فائزين بجائزة المسابقة الوطنية للقراءة في اختتام فعالياتها المنظمة على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط من قبل شبكة القراءة بالمغرب وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأيضا بتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وترمي مسابقة الجائزةأكمل القراءة »
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