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الرياضة

أكرد يخضع للفحص بويستهام

منذ 3 دقائق
أعلن ويستهام الإنجليزي أن نايف أكرد، مدافع رين الفرنسي، سيخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أنهى التزاماته الدولية مع المنتخب الوطني المغربي. وكشفت قناة “سكاي سبورت”، أول أمس (الثلاثاء)، أن انتقال أكرد إلى ويستهام سيكتمل بشكل رسمي بعد إجراء الفحص الطبي، الذي سيجتازه اللاعب هذا الأسبوع، وإتمام إجراءاتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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