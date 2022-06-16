الرياضة
لجنة الرخص الجامعية تزور آسفي
المغافري أكد أن اللقاء يندرج في إطار التتبع والمواكبة للأندية قام أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع ومواكبة الأندية للحصول على رخصة الممارسة في البطولة الاحترافية للموسم المقبل 2022-2023 بزيارة إلى أولمبيك آسفي، وعقدت اجتماعا مطولا مع مسؤوليه، أول أمس (الثلاثاء). وترأس الاجتماع خالد لمغافري، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية،أكمل القراءة »
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