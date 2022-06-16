الرياضة
برشيد يعقد جمعه في 21 يونيو
يعقد يوسفية برشيد، جمعه العام العادي، في 21 يونيو الجاري، بقاعة الندوات بالملعب البلدي ببرشيد، انطلاقا من السادسة مساء. وأكد بلاغ يوسفية برشيد، أن الجمع العام العادي سيخصص لانتخاب رئيس جديد للفريق، طبقا للمادة 20 و22 و26 من النظام الأساسي النموذجي. وطالب البلاغ من الراغبين في الترشح أن يضعوا ترشيحاتهمأكمل القراءة »
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