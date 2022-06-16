أســــــرة
الشخصية الحساسة أكثر عرضة للاضطرابات
علوي أمراني قال إن بحثها عن المثالية يؤثر على علاقتها بشريكها أكد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح”، أن الشخصية الحساسة تعتبر من بين أنماط الشخصيات التي يصعب التعامل معها، خاصة أنها صفة تعتبر مرتبطة بتركيبتها النفسية، الأمر الذي يصعب تغييره بسهولة. “إن الشخصيةأكمل القراءة »
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