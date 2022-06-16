فيديوهات الفزاعة

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تستعمل للتأثير على القضاء وتؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين”، مقولة لم يعد لها مكان في ظل ما يعاش بشكل يومي من “صعرة” على مواقع التواصل و”اليوتوب”، بعد أن غابت لغة الحوار وأضحى التشهير والمس بالحياة الخاصة، السبيل الوحيد لتحقيق الشهرة، وتصفية الحسابات، منأكمل القراءة »
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