ملف الصباح
القانون لا يرحم
أتى الفصل 447 من القانون الجنائي، ليضع حدا لانتهاكات خصوصية الغير، عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو وأقوالهم دون إذنهم أو بغرض الإساءة والتشهير، ليعاقب كل من قام بهذه الأفعال بعقوبات حبسية وغرامات مالية. ورأى المشرع أن هذه الأفعال في حال ثبوتها، تستحق عقوبة بالحبس، ولم يخير فيها القاضي بين النافذأكمل القراءة »
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