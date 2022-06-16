الصباح الفني
مواقع التواصل… مشتل الكراهية والتشهير
“بروفايلات” وهمية أو معروفة للإساءة وتغذية التطرف أمام عجز في الردع رغم وجود خلايا أمنية متخصصة في جرائم الأنترنيت، ارتفع منسوب الكراهية والتشدد والتشهير والمس بالهيآت الخاصة وبالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عجزت السلطات القضائية عن الوصول إلى متخفين في حسابات إلكترونية استباحوا أعراض الناس وتمادوا في التهديد بالتصفيةأكمل القراءة »
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