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فيديو”بزناس” يورط شرطيا

منذ 5 دقائق
تسبب مقطع فيديو في استنفار أمني بالبيضاء، يظهر فيه مروج مخدرات يحمل سكينا، ويهدد به شرطيا على متن سيارته، قبل أن يشرع في تكسير زجاج السيارة الأمامي والجانبي، مع التهديد بطعنه. وباشرت مصالح الأمن البحث في الفيديو، لتحديد هوية المروج وشريكه لإيقافهما، رفقة شخص ذكر باسم “بويا”، يرجح أنه الزعيم،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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