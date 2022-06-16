الأولى
فيديو”بزناس” يورط شرطيا
تسبب مقطع فيديو في استنفار أمني بالبيضاء، يظهر فيه مروج مخدرات يحمل سكينا، ويهدد به شرطيا على متن سيارته، قبل أن يشرع في تكسير زجاج السيارة الأمامي والجانبي، مع التهديد بطعنه. وباشرت مصالح الأمن البحث في الفيديو، لتحديد هوية المروج وشريكه لإيقافهما، رفقة شخص ذكر باسم “بويا”، يرجح أنه الزعيم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا