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الإخوة الأعداء يفجرون مجلس البيضاء
“قطبا” الأحرار يمران إلى السرعة القصوى في حرب المواقع والاستقلال على الخط تعرض مجلس مدينة البيضاء إلى زلزالين شبه مدمرين في التوقيت نفسه، ستكون لهما ارتدادات كبيرة، سواء في التحالف الحزبي الرباعي، أو وسط كل حزب على حدة، خصوصا التجمع الوطني للأحرار. وقبل أن تستوعب نبيلة ارميلي، عمدة المدينة، خلفياتأكمل القراءة »
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