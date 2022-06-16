الأولى
ملايير “النوار” في الصناعة التقليدية
جهات ضاعفت أسعار النحاس الأصفر بسبب الاحتكار وأجبرت الصناع على تسديد ثمنه نقدا ودون فواتير يسود احتقان كبير بين الصناع التقليديين للمنتوجات النحاسية، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في سعر صفائح النحاس الأصفر، نتيجة سياسة الاحتكار من قبل جهات، إذ ارتفع ثمنها من 90 درهما للكيلوغرام إلى 170 و190، والأكثر منأكمل القراءة »
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