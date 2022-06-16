حوادث
خبرة طبية لقاتل خياط
استئنافية فاس اتخذت القرار للتأكد من حالته العقلية ساعة وقوع الجريمة قررت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، إخضاع متهم بقتل خياط وإصابة أشخاص آخرين بجروح بعدما اعترض سبيلهم بحي بن دباب، إلى خبرة طبية جديدة للتأكد من سلامة قواه العقلية، بعدما أعفي ابتدائيا من العقاب لانعدام مسؤوليته من الجريمة،أكمل القراءة »
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