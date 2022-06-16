الأولى
التحقيق في تلاعبات بأموال الإنعاش
أشر عامل القنيطرة، أول أمس (الثلاثاء)، على شكاية لفتح تحقيق داخلي حول اتهامات في تلاعبات بأموال الإنعاش الوطني بجماعة سيدي الطيبي، بعدما أدلى محام ينوب عن عمال عرضيين بقطاع الإنعاش، بمعطيات تدخل، حسب رأيه، ضمن خانة الجرائم المالية، “لأنهم تقاضوا 2100 درهم طيلة ستة أشهر، أي ما يعادل 350 درهماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا