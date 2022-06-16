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أيت الطالب: الجرعة الرابعة ضرورية
وزير الصحة أكد تشديد المراقبة على الحدود لمنع انتشار جدري القردة دعا خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذين تجاوزوا ستة أشهر على الجرعة الثالثة من لقاح “كوفيد”، ويوجدون في وضعية هشاشة، إلى تلقي جرعة رابعة معززة، كما طالب الذين لم يتلقوا التلقيح بأخذ الجرعات، مؤكدا أن الدولة لنأكمل القراءة »
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