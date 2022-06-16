fbpx
الأولى

أيت الطالب: الجرعة الرابعة ضرورية

منذ 4 دقائق
An elderly Moroccan receives a dose of the COVID-19 vaccine at an inoculation centre in the city of Sale on February 12, 2021, as part of a campaign in the region. - A country of 35 million people, Morocco has registered nearly half a million cases of the Covid-19 illness and 8,440 deaths, battering the country's economy and forcing a renewed curfew from December 23. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
وزير الصحة أكد تشديد المراقبة على الحدود لمنع انتشار جدري القردة دعا خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذين تجاوزوا ستة أشهر على الجرعة الثالثة من لقاح “كوفيد”، ويوجدون في وضعية هشاشة، إلى تلقي جرعة رابعة معززة، كما طالب الذين لم يتلقوا التلقيح بأخذ الجرعات، مؤكدا أن الدولة لنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة