خاص
وهبــي… محـامـي الحـريات
وزير العـدل يستـعـد لتوسيع دائـرة الـحـقــــــــــوق بإلغاء القوانين القديمة خلال الحملة الانتخابية، وحتى بعد تعيينه على رأس وزارة العدل في حكومة عزيز أخنوش، تمسك المحامي عبد اللطيف وهبي، بالدفاع عما يطمح إليه المدافعون عن الحريات في المغرب، وينتظرون تنفيذه منذ سنوات طويلة. وهو اليوم، عازم على إخراج تلك القوانين إلى أرضأكمل القراءة »
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