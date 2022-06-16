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عمالة الأطفال… أرقام صادمة
80 في المائة مستقرون بالوسط القروي ومعظمهم يساعدون أسرهم في الأنشطة الفلاحية في الوقت الذي يسارع فيه المغرب، إلى المصادقة على اتفاقيات حقوق الطفل، وسن قوانين وطنية تمنع عمالة الأطفال، صدرت أرقام رسمية عرت عن الواقع الحقيقي لهذا الموضوع، إذ ما يزال حوالي 150 ألف طفل مغربي، يعانون بسبب العمالة،أكمل القراءة »
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