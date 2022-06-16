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اصطياف

منذ 4 دقائق
بدأ الكثير من الشباب موسم الاصطياف هذه السنة مبكرا، بسبب درجات الحرارة المرتفعة بالمملكة، ناهيك عن رفع قيود السفر في الصيف لأول مرة بعد جائحة كورونا، الأمر الذي جعل مدن الشمال وشواطئها ملاذا لهواة السباحة، غير أن قناديل البحر سبقت المصطافين إلى الشواطئ مرة أخرى، ما يجعل السباحة في تلكأكمل القراءة »


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