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ظلت مشاركة الشباب في إعداد السياسات العمومية، وإغناء النقاش في مختلف المواضيع والنقاشات، التي تستأثر بالنقاش العمومي، ضعيفة رغم الإقرار بهذا الحق في الدستور، قبل عقد من الزمن. ووسط هذا الجو الذي لا يشرك الشباب وباقي الفاعلين في وضع الإستراتيجيات المستقبلية والسياسات العامة والقطاعية، نهج المجلس الاجتماعي والاقتصادي سياسة إشراكأكمل القراءة »
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