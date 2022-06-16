منبر
سينما
أعلنت شركة “نتفليكس”، قبل أيام، أن مسلسل (سكويد كيم) “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي، الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني. ونشر حساب الشركة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، يشير إلى قرب عرض الجزء الثاني، لكنها لم تعلن عن موعد العرض. وأصبح “لعبة الحبار” أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة “نتفليكس”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا